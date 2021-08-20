Önce atlar şimdi kedi ve köpekler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'ne (İBB
) ait Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı yakınlarında bir alanda, hayatını kaybeden hayvanların açılan bir çukura atılarak üstü açık bir şekilde gömülmeden bekletilmesine tepkiler sürüyor. Skandal görüntülere STK'lar, siyasiler ve vatandaşlar isyan etti. AK Parti
İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay
, Sütlüce
'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde yaptığı basın açıklamasında, İBB'yi eleştirdi. Altunay "Adalar'da atların hesabını veremeyenler bugün can dostlarımıza yönelik bu yapılan olayları da görmezden gelmeye devam ediyor" diye konuştu.
AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak
da Twitter'dan yaptığı açıklamada "Dün atlar gitti, bugün köpekler. İBB'den şikâyetçi olmayan tek bir hayvansever bulamazsınız. Bir senedir dile getiriyorum; İBB'de kısırlaştırma yapılmıyor, bakım yapılmıyor, aşılama yapılmıyor" dedi. Tepeören Mahallesi Muhtarı Hasan Arslan ise mahalle sakinlerinin oluşan kokudan dolayı şikâyetçi olduğunu belirtti. Bakımevinden bazı köpeklerin mahalleye salındığını da iddia eden Arslan, "Çocuklarımız okula gidemiyor. Köpekler vatandaşlarımızı ısırıyor, 15 gün müşahede altında tutuluyor. Her tarafta köpek var ama barınakta köpek yok" dedi. Olay yerinde yüzden fazla ölü hayvan bulunduğunu kaydeden Arslan "Koku haliyle oluyor, sinekler geliyor. Açıkta kalmış bir ceset yığını vardı burada" dedi.