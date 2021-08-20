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Giriş Tarihi: 20.8.2021 10:57

Operasyon sonrası aşı mesajı

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Operasyon sonrası aşı mesajı

Erzurum Emniyeti, bir yolcu otobüsünde koli içinde preslenen 7 kilo 250 gram eroin ele geçirdi. Polisler, yakalanan uyuşturucuyla ‘Aşı ol’ yazarak mesaj verdi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuya göz açtırmıyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünün emanet bölümündeki koli içerisinde epoksi reçine arasına preslenerek gizlenmiş vaziyette 69 parça halinde 7 kg 250 gram eroin ele geçirildi. Ele geçirilen eroinin sahibi hakkında çalışma başlatıldı. Operasyon sonrası sergilemek üzere toplanan eroinlerle 'Aşı ol' yazan polisler, konuyla ilgili tahkikat başlattı.

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Operasyon sonrası aşı mesajı
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