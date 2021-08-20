Operasyon sonrası aşı mesajı

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuya göz açtırmıyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünün emanet bölümündeki koli içerisinde epoksi reçine arasına preslenerek gizlenmiş vaziyette 69 parça halinde 7 kg 250 gram eroin ele geçirildi. Ele geçirilen eroinin sahibi hakkında çalışma başlatıldı. Operasyon sonrası sergilemek üzere toplanan eroinlerle 'Aşı ol' yazan polisler, konuyla ilgili tahkikat başlattı.