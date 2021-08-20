Oyuncu Mesut Akusta beyin kanaması geçirdi

Tiyatro ve sinema sanatçısı Mesut Akusta
(57), Ankara
'daki evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ameliyat edilen Akusta'nın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi. Son olarak TRT 1
'de yayınlanan Teşkilat dizisinde müsteşar yırdımcısı Mete Bey karakterini canlandıran Mesut Akusta, dün öğle saatlerinde Çankaya
ilçesindeki evinde beyin kanaması geçirdi. Ailesinin ihbarı ile adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akusta, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Akusta, yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasına alındı. Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta
, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ameliyat başarılı geçti çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.