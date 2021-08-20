PKK’ya karşı direnişinin simgesi Maide anne kansere yakalandı

Almanya'nın başkenti Berlin'de 12 Kasım 2019'da 'Okula gidiyorum' diyerek evden çıkan kızı Nilüfer'den (21) bir daha haber alamayan anne Maide Töremiş, yaz kış demeden evlat nöbetini tuttuğu Berlin'de geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı. Hastaneye kontrole giden acılı anne, meme kanseri olduğunu öğrendi.

SABAH'a konuşan anne Maide Töremiş, "PKK yüzünden yaklaşık iki yıldır kızım için gözyaşı döküyorum. Evlat hasreti beni sonunda kanser etti. PKK hem kızımı aldı, hem de benim bu illet hastalığa yakalanmama yol açtı. Tüm Dünya, Avrupa görsün, PKK sadece çocuklarımızın değil annelerin de canını alıyor." dedi.

MEME KANSERİ TEŞHİSİ KONULDU

Almanya'ya 25 yıl önce göç eden iki çocuk annesi Maide Töremiş'in kızı Nilüfer Töremiş, yaklaşık iki yıl önce 'okula gidiyorum' diye çıktığı evine bir daha dönmedi. Kızının Avrupa'daki PKK'lı dernekler tarafından kandırılarak dağa gönderildiğini öğrenen 54 yaşındaki anne, Berlin'de örgüte yakın derneklerin önünde evlat nöbeti başlattı. Bir yıldan fazladır Almanya Başbakanı Angele Merkel'in Berlin'deki çalışma ofisi önünde nöbet tutan anne Maide Töremiş, kızı için gece-gündüz ağladı. Rüyalarına giren kızı nedeniyle uyuyamayan ve büyük acı yaşayan anne Töremiş, bir süre önce rahatsızlandı. Almanya'da hastaneye giden Maide anneye yapılan kontroller üzerine kanser teşhisi konuldu. Meme kanseri olduğu tespit edilen anne Töremiş, yaşadıklarını gözyaşları dökerek SABAH'a anlattı.

"BELKİ BİR DAHA KIZIMI GÖREMEM"

Diyarbakır annelerine yapacağı ziyaret öncesi rahatsızlandığını belirten Maide anne, "Ama o annelerle beraber olmak için, sesimizi yükseltmek için ziyareti iptal etmedim. Diyarbakır'dan döndükten sonra kendimi iyi hissetmediğim için hastaneye gittim. Yapılan kontrollerde meme kanseri teşhisi konuldu. Hastalığın ilerlediği söylendi. Belki bir daha kızımı görmem Nilüfer'imi verin bana. PKK yüzünden yaklaşık iki yıldır kızım için gözyaşları döküyorum. Evlat hasreti beni sonunda kanser etti. PKK hem kızımı aldı, hem de benim bu illet hastalığa yakalanmama yol açtı. Tüm Dünya, Avrupa görsün, PKK sadece çocuklarımızın, değil annelerin de canını alıyor. Belki beni hastaneye yatırabilirler hasta yatağımda da kızım için mücadele edeceğim. PKK ve destekçileri bunu bilsin ki, ben kızımın hasretinden ve üzüntüsünden hastalandım, son nefesime kadar mücadelemi sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

Kızı Nilüfer'e seslenen anne, "Seni belki bir daha göremeyebilirim. Kızım evine dön, dermanım olursun." diye konuştu.

EVLAT NÖBETİNİN İKİNCİ YILINDA DİYARBAKIR'DA OLMAK İSTİYOR

Diyarbakır annelerin HDP il binası önünde sürdürdüğü evlat nöbetinin 3 Eylül'de 2'inci yılına girecek olması nedeniyle destek için gelmeyi planlayan anne Maide Töremiş, "Diyarbakır anneleriyle eylemin ikinci yılında birlikte evlatlarımızı isteyeceğiz. Gelmek için biletimi de aldım. Ancak, doktorlar izin verirse bunu gerçekleştirmek istiyorum." dedi.