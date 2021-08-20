Polise hakaret edip tehditler savurdu! Suç makinesi saldırgan çete liderinin kardeşi çıktı





"ÜNİFORMANI ÇIKARTACAĞIM"

Bunun üzerine polis ekipleri, şahısları gözaltına almak istedi ancak şahıslardan biri demir parmaklıklara tutunarak polise direndi. Devam eden tartışmada polis ekiplerine oldukça güçlük çıkartan şahıs, polisin tüm sakinliğine rağmen bu kez de küfür ve hakaretler savurdu. Polis ekiplerine, "üniformanı çıkartacağım" diyerek ağır şekilde saldıran şahıs ve beraberindeki 2 şüpheliyle birlikte gözaltına alındı.