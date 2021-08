Polise saldıranın suç dosyası kabarık çıktı

Adana'da abart egzoz taktığı motosikletinin plakasını, cerrahi maske ile kapatan ve kendisine ceza yazmak isteyen trafik polisine kaskıyla saldırıp, onun başını kaldırıma çarpıp yaralanmasına neden olan 26 yaşındaki A.G.'nin, suç dosyası da kabarık çıktı. Yaralama gibi 12 asayiş olayına karışan genç adamın trafikte de makas atma, dur ihtarına uymama, abart egzoz ve plakayı gizleme gibi ihlallerden de tam 2 bin 662 lira idari para cezası aldığı öğrenildi.

PLAKAYI MASKEYLE KAPATTI

Olay, 16 Ağustos'ta merkez ilçe Seyhan'a bağlı Pınar Mahallesi'nde yaşandı. Kendisine ait motosikletine abart egzoz takıp, plakasını da siyah cerrahi maske ile kapatan A.G., eşiyle birlikte gezintiye çıktı. Çift, bir süre sonra Ali Bozdoğan Bulvarı'ndaki bir mağazaya alışverişe gitti. Bölgedeki trafik polisi Kenan Gültekin Öztürk, motosikleti fark edince cezai işlem uygulamak istedi.

POLİSE KASKIYLA SALDIRDI

Mağazadan çıktığında polisi gören genç adam, Öztürk'ü ceza yazmaması konusunda ikna etmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Polis memuruna hakaret eden A.G., çıkan olaylarda Kenan Gültekin Öztürk'e kaskıyla saldırıp, onun düşüp başını kaldırıma vurup yaralanmasına neden oldu. Olay yerine takviye ekip sevk edilirken, gözaltına alınan zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yaşananlarsa güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Polise saldıran A.G.'nin suç dosyası da kabarık çıktı. Yaralama gibi 12 ayrı asayiş olayı; trafikte de masak atma, dur ihtarına uymama, plakayı gizleme, abart egzoz kullanma, araç sigortasını yaptırmama gibi ihlallerden toplam 2 bin 662 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi. A.G. görüntülerde; daha önce çok fazla ceza aldığını, bu nedenle yeni bir ceza yazılmaması için ısrarcı olmuştu. Zanlının motosikleti de yaşanan son olay sonrasında trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi.