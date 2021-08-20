SGK Prim Hesaplama 2021 - Ödenecek SGK Primi Nasıl Hesaplanır?

Bir işverenin en önemli maliyetlerinden biri de SGK primleridir. İşverenlerin aylık ödediği SGK primi, işçinin brüt maaşı üzerinden hesaplanmaktadır. Sigorta priminin aylık alt sınırı brüt asgari ücret üzerinden hesaplanır. 2021 yılı için SGK priminin tabanı 3 bin 577 Türk Lirasıdır. Tavan ücret ise asgari ücretin 7,5 katıdır ve bu da 26 bin 831 Türk Lirasına denk gelmektedir.

SGK PRİM HESAPLAMA

Sigorta primi her yıl değişse de, işçinin brüt maaşı ve ek ödemelere göre hesaplanır. Brüt ücret tutarı ile aşağıdaki prim oranları çarpıldığında sigorta priminizi hesaplayabilirsiniz. İndirimsiz hesaplandığında sigorta primi aylık brüt maaşın %37,5'idir.

İşçi sigorta prim oranı %14,

İşveren payı oranı %20,5,

İşçi işsizlik oranı %1,

İşveren işsizlik oranı %2'dir.

Şirketler güncel teşviklerden yararlandığında prim tutarları değişebilir. Şirket, aşağıdaki koşulları sağlıyorsa, işveren primi %22,5 yerine %17,5 olarak ödenebilmektedir.

Aylık prim hizmet belgesinin kuruma zamanında verilmesi

SGK borcu olmaması

Primlerin yasal süresinde ödenmesi

Kayıt dışı ya da sahte sigortalı işçi çalıştırılmaması.

Vadesi geçen sigorta prim borcu olduğunda bu indirimlerden yararlanılmamaktadır.

30 GÜNLÜK - 1 AYLIK SİGORTA PRİMİ NE KADAR?

Özel sektörde günlük taban kazan sınırı 119 lira 25 kuruşken tavan sınır 894 lira 38 kuruş. Buna paralel olarak aylık taban kazanç 3 bin 577 iken tavan sınır ise 26 bin 831 lira. Bu sayılar isteğe bağlı sigortalılar için de geçerlidir. Asgari ücretli bir çalışanın 30 günlük prim ücreti ise 956 lira 47 kuruştur. Bir işte çalışmayıp sadece genel sağlık sigortası (GSS) ödeyenlerse aylık 107,33 Türk Lirası ödeyecek.

SGK PRİM TABLOSU

4/a Kapsamında Sigortalıların Prim Oranları

Sigorta Kolları Sigortalı Payı (%) İşveren Payı (%) Toplam (%) Kısa vadeli sigorta kolları primi 0 2 2 Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi 9 11 20 Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi (Fiili hizmet zammı uygulanan işyerleri için) 9 12 ila 14 21 ila 23 Genel sağlık sigortası primi 5 7,5 12,5 Toplam 14 20,5 ila 23,5 34,5 ila 37,5

4/b Kapsamında Sigortalıların Prim Oranları

Sigorta Kolları Toplam (%) Kısa vadeli sigorta kolları primi 2 Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi 20 Genel sağlık sigortası primi 12,5 Toplam 34,5

İsteğe Bağlı Sigortalıların Prim Oranları