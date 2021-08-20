Sivas’ta korkunç kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı

1 ÖLÜ, 5 YARALI

Kazada, otomobilde bulunan G.A. (66) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü ile P.A. (33), E.Ş. (6), M.F.A. (15) ve O.A. (11) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde sevk edildi.