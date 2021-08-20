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Giriş Tarihi: 20.8.2021 17:27

Sivas'ta korkunç kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı

İHA
Sivas’ta korkunç kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Sivas'tan gelen kaza haberi deyim yerinde ise kan dondurdu.

Edinilen bilgilere göre Ulaş ilçesinde Küpeli-Kurtoğlu köy yolunda meydana geldi. E.A. (41) yönetimindeki 34 E 2576 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi 20 metre yükseklikten şarampole uçarak devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine Ulaş Belediyesi itfaiye ekipleri de sevk edildi.

1 ÖLÜ, 5 YARALI

Kazada, otomobilde bulunan G.A. (66) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü ile P.A. (33), E.Ş. (6), M.F.A. (15) ve O.A. (11) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde sevk edildi.

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Sivas'ta korkunç kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı
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