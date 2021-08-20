‘Soğuk çay’ cinayetinde dehşet anları

Ankara'da yaşayan Emel Göçer (33), yeğenleriyle birlikte tatile giderken mola verdiği Konya-Seydişehir karayolundaki çay bahçesinde "soğuk çay" nedeniyle tartıştığı seyyar çaycı Muhammet İlhan (41) tarafından tabanca ile vurulmuştu. Olayın görgü tanığı olan talihsiz kadının yeğeni Zerda Göçer, dehşet anlarını SABAH'a anlattı:
'AYAĞIMA DÜŞTÜ'
Halam ve kuzenlerle birlikte Antalya'ya tatile gitmek için yola çıktık. Seydişehir yolu üzerinde mola verdik. Bir müşteri daha vardı, çay istedik. Halam çayın soğuk olduğunu söyleyerek sıcak su istedi. İlhan, halama bağırarak 'Gel içeri sıcak suyu göstereyim' dedi. Bu sırada aralarında tartışma başladı. Halam adamı itince o da üzerine geldi.
Silahını çıkardı. Korkarak kaçmaya çalıştık. Silahı Emel halama doğrulttu ve 'Sıkayım mı' dedi. Halam elini itti ve arabaya yöneldi. Biz de korkarak etrafa kaçtık. O arada silah sesi geldi, arkamı dönmemle halamın ayağıma düşmesi bir oldu. Aniden gittiğimiz için telefonlarımız cüzdanımız masada kaldı.
Tekrar içeri yöneldim, adama telefonumu almak için yalvardım 'Ambulansı arayayım' dedim. 'Yaklaşma seni de vururum, senin de beynini uçururum' dedi. Polislerin geldiğini görünce koşarak içeri girdi, kapıyı kapattı. Jandarma içeri doğru yöneldi, onlara da silah doğrulttu.
O adamın en ağır cezayı almasını istiyoruz. Bu normal bir cinayet değil, kadın cinayeti.