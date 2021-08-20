‘Soğuk çay’ cinayetinde dehşet anları





'AYAĞIMA DÜŞTÜ'

Halam ve kuzenlerle birlikte Antalya'ya tatile gitmek için yola çıktık. Seydişehir yolu üzerinde mola verdik. Bir müşteri daha vardı, çay istedik. Halam çayın soğuk olduğunu söyleyerek sıcak su istedi. İlhan, halama bağırarak 'Gel içeri sıcak suyu göstereyim' dedi. Bu sırada aralarında tartışma başladı. Halam adamı itince o da üzerine geldi.