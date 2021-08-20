’Soğuk çay’ cinayetinde dehşet anları

'SENİN DE BEYNİNİ UÇURURUM'

Muhammet İlhan'ın silahını çıkardığını dile getiren Göçer, korkarak kaçmaya çalıştıklarını anlattı. Göçer, "Silahı Emel halama doğrulttu ve 'sıkayım mı' dedi. Halam elini itti ve arabaya yöneldi. Biz de korkarak etrafa kaçtık. O arada silah sesi geldi, arkamı dönmemle halamın ayağıma düşmesi bir oldu.