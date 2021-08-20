Şok evlerine şok baskın! Düzensiz göçe geçit yok

Van Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube ekipleri son bir ayda şehir merkezindeki 'şok evleri'ne düzenledikleri baskınlarda 5 bine yakın düzensiz göçmen yakalandı.
Yapılan operasyonlarda 120 göçmen kaçakçısı tutuklandı. SABAH gazetesi, Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ekipleriyle birlikte şehir merkezinde 'şok ev' baskınlarına katıldı. Nefes kesen operasyonlarda insanüstü bir gayretle çalışan polis ekiplerinin çalışmalarına tanık oldu.
UMUT TACİRLERİNİN KURBANI OLUYORLAR
Yasa dışı geçişlerin ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla jandarma ve komando birlikleri ile özel harekat polisleri İran sınır hattında, Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise kent merkezinde gece gündüz görev yapıyor.
Bölgenin coğrafi yapısı ya da yağışlı ve sisli havaları kullanarak sınırı geçmeyi başaran mülteciler ise insan tacirlerinin eline düşüyor. Afganistan'dan çıktıktan sonra yaklaşık bir ay boyunca yürüyen düzensiz göçmenler, kişi başı ortalama bin 500 dolar vererek Türkiye'ye ulaşıyor.
Şehrin kenar mahallerinde 'şok evleri' diye adlandırılan izbe yerlerde büyükşehirlere gitmek için günlerce kötü şartlarda bekliyor. Ahırdan bozma yerlerde, zor şartlar altında bekletilen mülteciler, umut tacirlerinin kurbanı oluyor.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kentin kenar mahallelerine kadar gelen düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalarıyla göç hareketliliğini önlemeye çalışıyor.
HER TAŞIN ALTINA BAKILDI
Gelen ihbarları değerlendiren ekipler, 'şok evleri'ne baskın düzenliyor. SABAH muhabiri, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ekipleriyle birlikte Van merkezde Karşıyaka Mahallesi'nde düzenlenecek operasyona katıldı.
Operasyon ekibinde Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Polisleri, Özel Harekat Polisleri, mahallerde düzenlenecek operasyonlarda olası terör saldırılarına karşı Terörler Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri ve bir de Toplumsal Olaylara Müdahale Otosu vardı.
Ekipler, daha önce birçok göçmenin yakalandığı mahalleye baskın düzenledi. Mahallede neredeyse her taşın altına bakıldı. Mültecilere at bir iz arandı. Savcılık izni ile yapılan ev aramalarında ahıra gizlenen 18 Afgan mülteci bulundu.
Penceresiz, küçücük bir oda içinde kötü koşullarda günlerdir bekleyen Afgan mülteciler, göçmen kaçakçılığı ile şube müdürlüğüne götürüldü. Burada temel ihtiyaçları karşılanan mülteciler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Afganistan'a gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine gönderildi.
Van Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda sadece son bir ayda 4 bin 915 mülteci yakaladı. Yapılan operasyonlarda 262 organizatöre işlem yapıldı. 120 insan taciri tutuklandı. Şok evleri diye adlandırılan 85 metruk yapı yıkıldı.