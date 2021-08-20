Şok evlerine şok baskın! Düzensiz göçe geçit yok





Bölgenin coğrafi yapısı ya da yağışlı ve sisli havaları kullanarak sınırı geçmeyi başaran mülteciler ise insan tacirlerinin eline düşüyor. Afganistan'dan çıktıktan sonra yaklaşık bir ay boyunca yürüyen düzensiz göçmenler, kişi başı ortalama bin 500 dolar vererek Türkiye'ye ulaşıyor.