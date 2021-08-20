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Giriş Tarihi: 20.8.2021 09:28 Son Güncelleme: 20.8.2021 09:28

Süper Loto çekiliş sonuçları 19 Ağustos hızlı bilet sorgulama ekranı! MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu

Süper Loto çekiliş sonuçları 19 Ağustos hızlı bilet sorgulama ekranı! MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. Milli Piyango tarafından düzenlenen çekilişle ilgili olarak çekilişin saatine kısa zaman kala “Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. 3 milyon TL’yi aşkın ikramiyesiyle ilgi gören çekilişte ikramiyenin sahibi olmak isteyen binlerce kişi biletlerini MPİ online ve bayiler üzerinden doldurdu. Buna göre; Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte MPİ canlı yayın ile Milli Piyango bilet sorgulama ekranı gibi tüm detaylar...

Milli Piyango ile Süper Loto çekiliş sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Canlı yayında naklen gerçekleşecek olan çekilişte 3 milyon TL'yi aşkın büyük ikramiyenin sahibi olma hayali kuran şans oyunu severler şimdiden geri sayıma başladı. "Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları bu kapsamda yanıt arıyor. İşte MPİ ile Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...



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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto çekiliş sonuçları 19 Ağustos hızlı bilet sorgulama ekranı! MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu
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