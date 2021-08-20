Taksiciye dehşeti yaşatmıştı: İstenen ceza belli oldu!

İstanbul'da taksideki bıçaklı gasp dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

BIÇAK TEHDİDİYLE YAĞMALADI



Taksi şoförü Güldaş'ın "Al kardeşim" diyerek vites topunun yanında bulunan telefonu göstermesi üzerine şüphelinin telefonu ve 550 lira parayı bıçak tehdidiyle yağmaladığı kaydedildi. İddianamede şüphelinin bir anlık dalgınlığından istifade eden müştekinin araçtan dışarıya çıkarak şüphelinin kaçmasına engel olmak istediği ve bu sırada da şüpheli Allanazarov'un aracın camlarını kırarak zarar verdiği ifade edildi. Müşteki Güldaş'ın çevreden yardım istemesi üzerine araçtan kaçarak uzaklaşmak isteyen şüphelinin çevreden müdahale eden insanların yardımı ile yakalanarak polise teslim edildiği anlatıldı.