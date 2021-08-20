Feci kazada anne ve 3 kızı yaşamını yitirdi

Kayseri
'de hafif ticari aracın şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında anne ve 3 kızı hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'tan Nevşehir
'in Kozaklı
ilçesine tatile giden E.B. (61) yönetimindeki hafif ticari araç, şarampole uçtu. Kazada sürücü E.B.'nin eşi F.B. ile kızları Ş.B. ve F.B. ve S.C. (40) hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile çoğunluğu çocuk 9 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan Şanlıurfa
'da kaza yapan ambulansta hasta olarak bulunan bir bebek yaşamını yitirirken, 3 sağlık personeli yaralandı. Bolu
'daki trafik kazasında 8 yaşındaki Furkan Çelik öldü. Kadıköy'de de Gökhan A.'nın kullandığı otomobil, reklam tabelasını devirdikten sonra park halindeki iki otomobile çarptı. Gökhan A. Hayatını kaybetti.
Mehmet BONCUK - Mehmet YILDIRIM - Kasım ŞAHİN - Mustafa BAKIRHAN