Üsküdar’daki taksi gaspı olayında yeni gelişme! Şüphelinin 18 yıl hapsi isteniyor

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianamede şüpheli Ollayor Allanazarov'un 17 Temmuz 2021'de saat 10.00 sıralarında taksi şoförü Turgut Güldaş'ın aracına bindiği, şüphelinin Üsküdar İskelesi'nden taksiye geçtiği, yolcu olarak Ümraniye'ye gittiği ve Bodrum Sokak'ta taksi şoförüne inmek istediğini söylemesinin ardından Güldaş'ın boğazına bıçak dayayarak 'Parayı ve telefonunu bana ver' dediği açıklandı.

BIÇAK ÇEKEREK KORKUTMUŞ

Düzenlenen iddianamede taksi şoförü Güldaş'ın vites topunun yanında bulunan telefonu göstermesi üzerine şüphelinin telefonu ve 550 lira parayı bıçak tehdidiyle yağmaladığı belirtildi. Aynı zamanda şüphelinin bir anlık dalgınlığından istifade eden müştekinin araçtan dışarıya çıkarak şüphelinin kaçmasına engel olmak istediği ve bu sırada da şüpheli Allanazarov'un aracın camlarını kırarak zarar verdiği anlatıldı.

YARDIMINA ÇEVREDEKİLER KOŞTU

Olay sonrası müşteki Güldaş'ın çevreden yardım istediğinin belirtildiği iddianamede, araçtan kaçarak uzaklaşmak isteyen şüphelinin çevreden müdahale eden insanların yardımı ile yakalanarak polise teslim edildiği kaydedildi.

18 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede şüpheli Ollayor Allanazarov'un 'Gece vakti silahla yağma' ve 'Mala zarar verme' suçlarından 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Tutuklu şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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