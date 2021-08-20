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Giriş Tarihi: 20.8.2021 15:21

Van'da 81 kilo eroin ele geçirildi

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Van’da 81 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde narkotik polisince bir eve düzenlenen operasyonda 81 kilo 350 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van merkez ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tuşba İlçesinde bir evde arama yapıldı.

Arama sonucunda158 paket halinde 81 kilo 350 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 2 şüpheli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu MaddeNakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahısların işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği bildirildi.

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Van'da 81 kilo eroin ele geçirildi
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