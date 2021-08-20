Van’da 81 kilo eroin ele geçirildi

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van merkez ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tuşba İlçesinde bir evde arama yapıldı.

Arama sonucunda158 paket halinde 81 kilo 350 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 2 şüpheli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu MaddeNakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahısların işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği bildirildi.