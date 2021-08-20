Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Van'da 92 kilo eroin ele geçirildi
Giriş Tarihi: 20.8.2021 20:26

Van'da 92 kilo eroin ele geçirildi

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Van’da 92 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde Narkotik Ekiplerince bir araçta hassas burun Irmak ile yapılan detaylı aramada 91 kilo 600 gram eroin maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van merkez ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan çalışmalar neticesinde; Van'ın İpekyolu
İlçesinde bir araçta Narkotik Dedektör Köpeği Irmak ile yapılan aramada; 257 paket halinde 91 kilo 600 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 1 şüpheli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde
Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Van'da 92 kilo eroin ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA