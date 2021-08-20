Van’da 92 kilo eroin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Van merkez ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yapılan çalışmalar neticesinde; Van'ın İpekyolu

İlçesinde bir araçta Narkotik Dedektör Köpeği Irmak ile yapılan aramada; 257 paket halinde 91 kilo 600 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 1 şüpheli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde

Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.