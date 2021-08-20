Yanan orman alanları "yeşil" olacak: Tam 252 milyon fidan dikilecek

Pakdemirli, yanan alanların üç şekilde yeşillendirileceği bilgisini vererek şöyle devam etti:

"Arazi yapısına göre, doğanın kendini yenilemesine müsaade ederek, sahadaki mevcut tohumların çimlenmesini bekleyerek ve arazi hazırlığı yapılmak suretiyle fidan dikimi gerçekleştirilerek yanan alanları daha önce de yaptığımız gibi yeşillendireceğiz. Özellikle yangın öncesinde yoğun olarak maki bitki formasyonunda yer alan bitki türlerinin var olduğu bir kısım taşlık, kayalık alanlar doğal haline bırakılacak ve kendini yenilemesi beklenecek. Önümüzdeki ilkbahar aylarında bu alanlardaki bitkilerin yeni sürgünler verdiğini hep birlikte göreceğiz."