Yanan orman alanları "yeşil" olacak: Tam 252 milyon fidan dikilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Türkiye'nin tarihinin en büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldığını belirtti.Bu afetle mücadele etmek için orman kahramanları ile büyük bir çaba sarf ettiklerini vurgulayan Pakdemirli, "Şimdi yaraları sarma, toprağımızı yeşille buluşturma zamanı. Bunun için hazırlıklarımıza başladığımızı özellikle belirtmek istiyorum. Ülkemizin nüfusunu baz alarak kişi başına 3 fidan dikeceğiz. Bu toplam 252 milyon fidana denk geliyor." ifadesini kullandı.
Pakdemirli, yanan alanların üç şekilde yeşillendirileceği bilgisini vererek şöyle devam etti:
"Arazi yapısına göre, doğanın kendini yenilemesine müsaade ederek, sahadaki mevcut tohumların çimlenmesini bekleyerek ve arazi hazırlığı yapılmak suretiyle fidan dikimi gerçekleştirilerek yanan alanları daha önce de yaptığımız gibi yeşillendireceğiz. Özellikle yangın öncesinde yoğun olarak maki bitki formasyonunda yer alan bitki türlerinin var olduğu bir kısım taşlık, kayalık alanlar doğal haline bırakılacak ve kendini yenilemesi beklenecek. Önümüzdeki ilkbahar aylarında bu alanlardaki bitkilerin yeni sürgünler verdiğini hep birlikte göreceğiz."
Yangın öncesi yeterli tohuma sahip ağaçların var olduğu alanlarda saha temizliğinin ardından bu tohumların çimlenmesinin bekleneceğinin altını çizen Pakdemirli, böylece söz konusu alanların da yeşillendirilmesinin sağlanacağını belirtti. Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:
TEKRAR YEŞİL OLACAK
"Yanan orman alanlarında saha etüdünden hemen sonra fidan dikimi için hazırlanacağız. İlk yağmurların ardından fidan dikimlerine başlanacak. Bu dikimlerin de kasımın ikinci haftasından itibaren başlamasını öngörüyoruz. Bütün bu çalışmalar neticesinde yangın sonrası oluşan olumsuz görüntülerin, 3-5 yılda tamamen yeşil bir örtüye dönüşmesi sağlanacaktır. Daha önce Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçeleri, Giresun ve Isparta'nın da aralarında bulunduğu yerlerde olduğu gibi yanan orman alanlarını tekrar yeşile döndüreceğiz."