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Giriş Tarihi: 20.8.2021

Yangın sonrası doğal yaşam canlandırılıyor

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Yangın sonrası doğal yaşam canlandırılıyor
ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde 28 Temmuz tarihinde başlayan ve 11 gün sonra söndürülen yangın sonrasında doğal yaşam yeniden canlandırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Akseki Şefliği ekipleri yangının ardından doğal yaşamdaki canlıların beslenmesi ve tedavisi için 24 saat aralıksız çalışıyor. Yangınla birlikte doğal yaşamdaki hayvanların ayakta kalabilmesi için ekmek, karpuz ve su bırakan görevliler kontrollerini düzenli sürdürüyor. Yangında gözleri kör olan yavru ceylan tedavi edildikten sonra doğal hayata bırakıldı.
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Yangın sonrası doğal yaşam canlandırılıyor
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