Yangın sonrası doğal yaşam canlandırılıyor

ANTALYA
'NIN Manavgat
ilçesinde 28 Temmuz tarihinde başlayan ve 11 gün sonra söndürülen yangın sonrasında doğal yaşam yeniden canlandırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Akseki Şefliği ekipleri yangının ardından doğal yaşamdaki canlıların beslenmesi ve tedavisi için 24 saat aralıksız çalışıyor. Yangınla birlikte doğal yaşamdaki hayvanların ayakta kalabilmesi için ekmek, karpuz ve su bırakan görevliler kontrollerini düzenli sürdürüyor. Yangında gözleri kör olan yavru ceylan tedavi edildikten sonra doğal hayata bırakıldı.