15 yaşındaki kızı ormana götürüp önce dövdüler, sonra soyundurdular: Ağabey yapma ben öksüzüm...





Video çeken kişi genç kıza, "Panolunu indir. Çamaşırını çıkar" dediği duyulurken, genç kız ise, "Ağabey bu benim namusum" dediği duyuldu. Bunun üzerine tehdit ederek "indirmezsen ben seni döverim" dediği görüntülere yansıdı.