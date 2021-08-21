15 yaşındaki kızı ormana götürüp önce dövdüler, sonra soyundurdular: Ağabey yapma ben öksüzüm...

Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen olayda T.Y, isimli kız, daha önce birlikte kaldıkları yurttan tanıştığı ve husumetli olduğu H.A.'ya barışma mesajı göndererek buluşma teklif etti.
Akşam buluşma noktasına erkek arkadaşı ile gelen T.Y., H.A.'yı otomobile bindirip, ıssız bir yere götürdü. Burada T.Y. isimli kız H.A.'yı kıyafetlerini çıkartarak şiddet uyguladı. Bu sırada erkek arkadaşı da cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti.
Videoda zorla kıyafetleri çıkarttırılan H.A.'nın, T.Y. tarafından saçından tutulup yumruklandığı görüldü. H.A.'nın videoyu çeken kişiye, "Ağabey yapma; çoluğun çocuğun var ağabey, ben öksüzüm" şeklindeki yalvarması da duyuldu.
Video çeken kişi genç kıza, "Panolunu indir. Çamaşırını çıkar" dediği duyulurken, genç kız ise, "Ağabey bu benim namusum" dediği duyuldu. Bunun üzerine tehdit ederek "indirmezsen ben seni döverim" dediği görüntülere yansıdı.
Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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H.A.'nın korktuğu için şikayetçi olmak istemediği öğrenilirken, olayın ardından kayıplara karışan T.Y. ve erkek arkadaşının bulunması için çalışmalar sürüyor.