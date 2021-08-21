Eylül'de okullarda yüz yüze eğitime geçileceğini açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı
, salgınla mücadele kapsamında gerekli tedbirleri almaya devam ediyor.
İLK DOZ AŞI YAPTIRANLAR YÜZDE 81
Aşısını yaptırmayan 200 bin öğretmene PCR testi
zorunluluğu getirildi. Öğretmenler PCR
testlerini haftada 2 defa üniversite ve devlet hastanelerinde ücretsiz yaptırabilecek. Aşısını yaptıran öğretmenler için ise test yapma zorunluluğu kalkacak. Öğretmenlerin yüzde 81'i ilk doz, yüzde 66'sı ise ikinci doz aşılarını yaptırdı. Okullarda görev yapan 35 bini aşkın rehber öğretmen sağlık tedbirlerinin uygulanmasına destek verecek. Milli Eğitim
Bakanlığı'nca il müdürlüklerine gönderilen yazı ile yüz yüze eğitimin "güvenilir, salgından etkilenmemiş ve hijyenik ortamda" yürütülmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınması talep edildi. Okulların açıldığı hafta, okul yönetimlerince öğretmen ve çalışanlara 10'lu paket halinde maske ve el antiseptiğinden oluşan hijyen kitinin dağıtımının yapılması talimatı yer alan yazıda, mevcut temizlik personelinin iş programının aksamaya meydan vermeyecek şekilde düzenlenmesi gerektiği bildirildi. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer
, 81 ilin millî eğitim müdürü ile yaptığı toplantıda yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarını ele aldı. Bakan Özer, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarından asla taviz vermeyeceğiz" dedi.
ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 81'İ AŞILI
YÜZ yüze eğitime 6 Eylül'de geçileceğini açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı, salgınla mücadele kapsamında gerekli tedbirleri almaya devam ediyor. Aşısını yaptırmayan 200 bin öğretmene PCR testi zorunluluğu getirildi. Testler haftada 2 defa üniversite ve devlet hastanelerinde ücretsiz yaptırılabilecek. Aşısını yaptıran öğretmenler için ise test yapma zorunluluğu kalkacak. Öğretmenlerin yüzde 81'i ilk doz, yüzde 66'sı ise ikinci doz aşılarını yaptırdı. Okullarda görev yapan 35 bini aşkın rehber öğretmen, sağlık tedbirlerinin uygulanmasına destek verecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de 81 ilin milli eğitim müdürü ile yaptığı toplantıda "Maske, mesafe ve hijyen kurallarından asla taviz vermeyeceğiz" dedi.
PCR TESTİ ZORUNLULUĞU 6 EYLÜL'DE BAŞLIYOR
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 81 il valiliğine "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelge gönderildi. Genelgeye göre, 6 Eylül'den itibaren aşı olmayanların konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecek. Yine 6 Eylül'den itibaren seyahat firmalarınca HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacak. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil ya da negatif PCR testi yok ise seyahatine müsaade edilmeyecek. ANKARA