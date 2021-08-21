Adıyaman’da çocukların kavgasına büyükler dahil oldu: 1 yaralı, 3 gözaltı

Olay, öğle saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu 2 ailenin çocukları arasında oyun oynarken başlayan tartışma, ailelerin de dahil olmasıyla kısa sürede kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada Fatma Elnursi (40), başından yaralandı. İhbarla olay yerine gelen polis tarafından kavga sonlandırılırken Elnursi, sağlık ekiplerince ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kavgaya karıştığı tespit edilen 3 kişiyi ise gözaltına aldı.