Balçık dolu cami cumaya yetiştirildi

BATI Karadeniz bölgesinde
11 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketi, Kastamonu
'nun Bozkurt
ilçesinde birçok eve ve iş yerine zarar verdi. Zarar gören yerlerden biri olan 113 yıllık Bozkurt İlçesi
Merkez Camii'nin içerisi de su ve balçık ile doldu. Ev ve iş yerlerinin temizlenmesi için fedakârca çaba sarf eden mavi bereli komandolar, bu kez de selde büyük zarar gören Bozkurt Merkez Camii'yi cuma namazına yetiştirebilmek için kolları sıvadı. Mehmetçiğe, AFAD
gönüllüleri ile kamu ve kurumlar da destek verdi. Bölgede felaket sonrasında yoğun çaba ile temizlenen cami, cuma namazına hazır hale getirildi. Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, Allah bir daha böyle felaket yaşatmasın" dedi. İHA