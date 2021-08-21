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Giriş Tarihi: 21.8.2021

Balçık dolu cami cumaya yetiştirildi

Balçık dolu cami cumaya yetiştirildi
BATI Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketi, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde birçok eve ve iş yerine zarar verdi. Zarar gören yerlerden biri olan 113 yıllık Bozkurt İlçesi Merkez Camii'nin içerisi de su ve balçık ile doldu. Ev ve iş yerlerinin temizlenmesi için fedakârca çaba sarf eden mavi bereli komandolar, bu kez de selde büyük zarar gören Bozkurt Merkez Camii'yi cuma namazına yetiştirebilmek için kolları sıvadı. Mehmetçiğe, AFAD gönüllüleri ile kamu ve kurumlar da destek verdi. Bölgede felaket sonrasında yoğun çaba ile temizlenen cami, cuma namazına hazır hale getirildi. Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, Allah bir daha böyle felaket yaşatmasın" dedi. İHA
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Balçık dolu cami cumaya yetiştirildi
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