Bengisu Nurdan Günaydın: ‘Birbirimize sarılıp şehadet getirdik’





1.5 GÜN SONRA KURTARILDILAR

Bengisu Nurdan Günaydın, "Çayımız taşardı ama bizi hiç üzmezdi" dedi ve şöyle devam etti: "Ülkemizdeki yangınlardan dolayı 'Yağmur yağsın' diye dua etmiştim. Selin olduğu gün de bizim için sıradandı. Çayın taşmasına yarım metre civarı varken meraklı vatandaşlar görüntü çekiyorlardı. Yaklaşık 5 dakika sonra dedemle konuşurken camı açtığımda suyun taştığını, köprülerin yıkıldığını ve ağaçların yerinden kalktığını gördüm. Yukarıdan aşağıya doğru moloz yığınları ve ağaç kütükleri gelmeye başladı.