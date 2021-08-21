‘Beni sarhoş ettiniz’ davası

ABD
'nin Teksas
eyaletinde sıra dışı bir davadan tazminat kararı çıktı. Bir müşteri, gittiği barda karıştığı ve başından yaralandığı kavgada bar sahibini ve barmeni suçladı. Kendisine barda fazla alkol servis edildiği ve sarhoş olduğu için kavgaya karıştığını iddia eden müşteri, bar sahibine açtığı davayı kazandı. Mahkeme, restoranın adama 5.5 milyon dolar (yaklaşık 47 milyon lira) tazminat ödemesine karar verdi.
2 YIL SÜRDÜ
2019
'da gittiği La Fogata
isimli restoranda sarhoş olduktan sonra, restoranın park alanında bir başka müşteri ile kavga eden ve başından yaralanan Daniel Rawls
, barda kendisine ve yanındaki kişiye fazla alkol servis edilmeseydi kavganın hiç yaşanmamış olacağı iddiası ile restorana dava açtı. Davada, alkol servisine devam etmeleri ve Rawls yaralandıktan sonra ambulansı aramamalarından dolayı restoran sahibi ve barmen ihmal ile suçlanırken restoran sahibi ayrıca otoparkında "sarhoş müşteriler için takılma veya düşme tehlikesi oluşturacak" engelleri kaldırmamakla suçlanıyor. Olaydan iki yıl sonra sonuçlanan mahkemede; bina sorumluluğu, ihmal ve öngörülebilir cezai davranıştan kaynaklanan zararlar dâhil olmak üzere beş iddia için restoranın Daniel Rawls'a toplam 5.5 milyon dolar ödemesine karar verildi. Bar sahibi davalara katılmadığı için gıyabında yargılandı. Teksas yasalarına göre, duruşmalara katılmayan restoran sahibinin karara itiraz etmesi için 30 günü var.