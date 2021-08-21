Datça’da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Az önce gelen son dakika haberine göre Datça'da deprem oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise depremin şiddeti 4.2 belirlendi. Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan ve anlık olarak güncellenen listede ülkemizde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. İşte son depremler…

DATÇA'DA DEPREM!

AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, Muğla'nın Datça ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

#Deprem

Büyüklük : 4.2 (Mw)

Yer : Ege Denizi, 35.21 km. Datça (Mugla)

Tarih-Saat : 21.08.2021, 16:21:22 TSİ

Enlem : 36.4238 N

Boylam : 27.1393 E

Derinlik : 5.25 km

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!