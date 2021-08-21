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Giriş Tarihi: 21.8.2021 15:10

Esenler'de kamyonet devrildi

DHA
Esenler’de kamyonet devrildi

Esenler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrildi. Kamyonet sürücüsü  hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Metris-Esenler bağlantı yolunda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 59 YH 470 plakalı kamyonetin sürücüsü Mustafa Özer, önündeki otomobilin ani fren yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra kamyonet devrildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan kamyonetin kasasında bulunan kumaş topları başka bir kamyonete taşındı. Devrilen kamyonet ekiplerin çalışması sonrasında kaldırıldı. Kazadan dolayı trafik akışı tek şeritten sağlanırken yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından trafik normale döndü.

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Esenler'de kamyonet devrildi
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