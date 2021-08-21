Evinden kovaladığı hırsızlara otostop çekti

Sultangazi
'deki evine giren hırsızları sokakta kovalayan bir vatandaş, farkında olmadan izini kaybettiği hırsızların içinde bulunduğu araçla evine geri döndü. İlginç olay, geçtiğimiz salı günü sabah saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi
'nde yaşandı. İddiaya göre, evlerine giren hırsızı fark eden kızının çığlık atması üzerine uyanan Serkan İlhan
, yalın ayak hırsızın peşine düştü. Sokakta kovalamaca yaşanırken hırsız, evden çaldığı kumbarayı birkaç sokak sonra bir kamyonetin kasasına atarak izini kaybettirdi. Çevredekilerin söylemesi üzerine kumbarayı hırsızın attığı yerden alan İlhan, karşısına çıkan ilk araca el kaldırdı ve evine hırsız girdiğini söyleyerek kendisini evine bırakmalarını rica etti. Serkan İlhan, eve döndükten sonra ilk iş olarak güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kendisini evine bırakan kişilerin hırsızlık yapan kişi ve arkadaşları olduğunu fark eden İlhan, büyük şok yaşadı.Y