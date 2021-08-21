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Giriş Tarihi: 21.8.2021 09:45

Grade 1 strain ve Grade 2 strain ne demek? Grade 1 strain ne anlama geliyor?

Grade 1 strain ve Grade 2 strain ne demek? Grade 1 strain ne anlama geliyor?

Kas liflerinin aşırı hareket sonucunda oluşturduğu Grade 1 strain ve Grade 2 strain kelime anlamıyla merak ediliyor. Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ve Filip Novak'ın sakatlığı hakkında gelen açıklamada Filip Novak'ın alt adalede grade 2 a strain, İrfan Can Kahveci'nin hamstring kas grubunda grade 1 strain görüldüğü duyuruldu. Kelimeyi ilk kez duyanlar için Grade 1 strain ve Grade 2 strain ne demek? Grade 1 strain ne anlama geliyor?

Grade 1 strain ve Grade 2 strain kelime anlamı binlerce kişi tarafından araştırma konusu oldu. Dün akşam HJK Helsinki ile oynanan UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ilk karşılaşmasında sakatlanan Filip Novak ve İrfan Can Kahveci'nin MR'ları çekilmesi sonucu Grade 1 strain ve Grade 2 strain görüldüğü duyuruldu. Güç ve hareket kaybına neden olan Grade 1 strain ve Grade 2 strain nedir, ne demektir?

Grade 1 Strain: Tek tek kas liflerinde (liflerin% 5'inden azı) minimum güç ve hareket kaybına neden olan hafif hasar.

Grade 2 Strain: Daha fazla kas lifi dahil olmak üzere daha kapsamlı hasar. Bu yaralanmalar, önemli ölçüde güç ve hareket kaybı ile kendini gösterir. Kas tamamen yırtılmaz.

KAS STRAİNİ NEDİR?

Kas liflerinin aşırı mekanik stres nedeniyle yırtıldığı kasılmaya bağlı olarak yaralanmadır. Kasın aşırı gerilmesinden kaynaklı olan lif yırtılması olarakta adlandırabiliriz. Atlama gibi dinamik egzersizler sonucunda oluşur.

Yırtılan kas hemen belirti vermeyebilir. Bu durumda günlük aktivitelerini yapan kişiler bu durumu çok geç fark edebilir. Genellikle kas yırtılmaları yapılan egzersiz ve sporculardan kaynaklanan bir yaralanma türüdür.

Grade I – Birkaç kas lifinde kopma

Grade II – Kasın liflerinin yarısından daha azında kopma

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Grade 1 strain ve Grade 2 strain ne demek? Grade 1 strain ne anlama geliyor?
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