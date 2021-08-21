İETT otobüsü durağa böyle daldı

Kartal
'da
dün yağmur nedeniyle ıslanan yolda kayan İETT otobüsü, 5 bisikletliye çarptı. Kaza anı kameralara yansıdı. Kaza dün saat 08.00 sıralarında Kartal Sahil Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü durağa çarptı. Yağmurdan korunmak için durakta bekleyen 5 bisikletli kazada yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kayarak gelen otobüs durağa çarpıyor. Otobüsten inenler bisikletlilerin yardımına koşuyor.
ÖZDEMİR UYARMIŞTI
İBB
Meclisi Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir
geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İETT otobüslerinin bakımsızlığına dikkat çekerek şunları söylemişti: "Özellikle otobüslerin yanması konusunda elde ettiğimiz bilgiler, otobüsler için gerekli bakım ve onarım konusunda hassas davranılmadığı yönünde. İBB'yi İETT gündemli Meclis konuşmalarımızda uyarmıştık, 'Eğer gerekli önlemleri almazsanız ilerleyen günlerde yollarda kalan hatta yanan İETT araçlarını görebiliriz' diye. Keşke haklı çıkmasaydık.