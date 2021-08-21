İrem hemşire SABAH'a konuştu: "Çok korktum ama devletim beni yalnız bırakmadı"





Bütün herkes bizim buraya gelmemiz için yardımcı oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Şu an çok yorgunum. Kabil Havalimanı'ndan güvenli bölgeye geçerken çok sıkıntı yaşadık. 15 Ağustos gecesi de biz havalimanına gittik.