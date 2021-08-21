İşte yüz yüze eğitim rehberi! Teneffüslere koronavirüs ayarı! Üniversitelilere yurt ve ev uyarısı

'GİRİŞ- ÇIKIŞLARDA KALABALIĞA MEYDAN VERİLMEMELİ'

Prof. Dr. İlhan, okullara ilişkin rehberin daha önce de kamuoyu ile paylaşıldığını anımsatarak, "Çocuklarımızın okullarına maske ile gelmesi, okullarda maske ve dezenfektan bulundurulması, olabildiğince çocukların kendi arkadaşları ile bir arada olması, sınıflarda masaların seyrek tutulması, camların açık tutulması, teneffüslerin birbirinden farklı zaman dilimlerinde gerçekleştirilmesi, özellikle okul giriş ve çıkışlarında kalabalığa meydan verilmemesi çok önemli. Öğretmenlerimizin, okul yöneticilerimizin, velilerimizin de aşı olmasının çok önemli olduğunu ifade etmek gerekiyor. Eğer büyüklerimiz ve öğretmenlerimiz aşılarını tamamlarsalar zaten çocuklarımıza bulaş da az olacaktır. Çocuklarımız enfekte olup eve götürürse hastalığı, evdeki kişilerin de etkilenmesi çok az olacaktır. Hazır okullar açılırken velilerimizi de öğretmenlerimizi de bir kez daha aşı olmaya davet etmek gerektiğini düşünüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve Bilim Kurulu üyeleri rehber üzerinde çalışıyor, rehberde güncellenmesi gereken bir durum söz konusuysa mutantlar ile ilgili özellikle, buna göre rehberde yer alacak; ama çok fazla değişiklik söz konusu olmayacak. Eğitim dönemi başlarken rehber de hazır hale gelmiş olur, okullarımıza dağıtılır" diye konuştu.