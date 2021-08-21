Kıyafet götürdü kurşun yedi

İstanbul
Başakşehir'de arkadaşı K.B.'nin talebi üzerine evinden istediği kıyafetleri alarak yanına giden ve orada araç içinde uğradığı silahlı saldırıda ölen Hasan Akbal
'la (23) ilgili hukuki süreç işliyor. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca iddianame hazırlandı. Akbal, geçen yıl ağustosta isteği üzerine 10 kişilik bir grubun içindeki K.B.'ye kıyafetlerini götürmüş ve saldırıya uğramıştı. Firari şüpheli Özcan Akhem
hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Soner Karaca
'nın ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.