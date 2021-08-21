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Giriş Tarihi: 21.8.2021

Kıyafet götürdü kurşun yedi

BUSE PEHLİVAN BUSE PEHLİVAN
Kıyafet götürdü kurşun yedi
İstanbul Başakşehir'de arkadaşı K.B.'nin talebi üzerine evinden istediği kıyafetleri alarak yanına giden ve orada araç içinde uğradığı silahlı saldırıda ölen Hasan Akbal'la (23) ilgili hukuki süreç işliyor. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. Akbal, geçen yıl ağustosta isteği üzerine 10 kişilik bir grubun içindeki K.B.'ye kıyafetlerini götürmüş ve saldırıya uğramıştı. Firari şüpheli Özcan Akhem hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Soner Karaca'nın ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
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Kıyafet götürdü kurşun yedi
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