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Giriş Tarihi: 21.8.2021

Koca şiddetinden kaçtı, babası bıçakladı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Koca şiddetinden kaçtı, babası bıçakladı
ADANA'DA eşinden şiddet gördüğü için boşanmak isteyen ve babaocağına geri dönen 24 yaşındaki Ümmü Gülsüm A., babası İsa Dursun tarafından boğazından, göğsünden ve kolundan bıçaklandı. Kızını kocasıyla barışmaya ikna edemediği için öfkelenerek 3 yerinden bıçaklayan baba İsa Dursun tutuklandı. Hastanede yaşam mücadelesi veren genç kadının babasından şikayetçi olduğu öğrenildi. Ümmü Gülsüm A.'nın ifadesinde "Daha önce de bir iki defa bıçak çekmiş beni korkutmuştu. 'Bize bunu neden yaptın?' diyerek bir anda saldırdı" dediği öğrenildi.
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Koca şiddetinden kaçtı, babası bıçakladı
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