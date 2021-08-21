Küfür cinayeti

İstanbul
Bağcılar'da iki arkadaş arasında küfürleşme nedeniyle kavga çıktı. Fuat Doğruel
, arkadaşı Aytaç D
. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, geçen 18 Ağustos'ta Demirkapı
mahallesinde yaşandı. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli Aytaç D., adliyeye sevk edildi. Kavga anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, ikilinin markete giriş anları, Doğruel'in arkadaşı Aytaç D.'yi bıçakla kovaladığı ve market sahibinin Aytaç D.'yi sakinleştirmeye çalıştığı anlar görüldü.