Mardinli Marilyn Monroe’yu üzen saldırı

Bir döneme damgasını vuran Hollywood
yıldızı Marilyn Monroe
'ya benzerliğiyle tanınan ve Mardin
'de sokak hayvanları başta olmak üzere engelli çocuklara yaptığı yardımlarıyla bilinen Melek
Akarmut, sokakta ailesi tarafından zorla dilendirilen 8 yaşındaki kız çocuğuna sahip çıktı. Saçları sarıya boyatılan ve bitlenen küçük kızın saçlarını kazıtan ve sonrasında ailesine maddi yardımda bulunan Akarmut'un dükkânına saldıran Suriyeli çocuğun yakınları "Bize çok para vereceksin" diyerek olay çıkardı. Dükkâna ait güvenlik kamera kayıtlarını polise teslim eden Akarmut, kendisine saldıranlardan şikâyetçi oldu.