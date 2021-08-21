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Giriş Tarihi: 21.8.2021

Mardinli Marilyn Monroe’yu üzen saldırı

Özgür CEBE Özgür CEBE
Mardinli Marilyn Monroe’yu üzen saldırı
Bir döneme damgasını vuran Hollywood yıldızı Marilyn Monroe'ya benzerliğiyle tanınan ve Mardin'de sokak hayvanları başta olmak üzere engelli çocuklara yaptığı yardımlarıyla bilinen Melek Akarmut, sokakta ailesi tarafından zorla dilendirilen 8 yaşındaki kız çocuğuna sahip çıktı. Saçları sarıya boyatılan ve bitlenen küçük kızın saçlarını kazıtan ve sonrasında ailesine maddi yardımda bulunan Akarmut'un dükkânına saldıran Suriyeli çocuğun yakınları "Bize çok para vereceksin" diyerek olay çıkardı. Dükkâna ait güvenlik kamera kayıtlarını polise teslim eden Akarmut, kendisine saldıranlardan şikâyetçi oldu.
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Mardinli Marilyn Monroe’yu üzen saldırı
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