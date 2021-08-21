Market çalışma saatleri alışveriş yapmak isteyen vatandaşların gündeminden düşmüyor. Cumartesi Pazar ve hafta içi BİM, ŞOK, Migros, A101 çalışma saatleri değişkenlik gösterirken Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt aranıyor. Marketler hafta içi ve hafta sonu farklı saatlerde açılıyor ve kapanıyordu. Normalleşme adımları kapsamında marketlerin mesai saatleri de değişti. Peki Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? BİM, ŞOK, Migros, A101 marketler saat kaça kadar açık? İşte market çalışma saatleri
Bu bilgilere göre market ve bakkalların çalışma saatleri işletmeler tarafından belirleniyor. Zincir marketlerde de şube bazlı değişiklik yaşanabiliyor. A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri yaz dönemi dolayısıyla 09.00-21.30 olarak karşımıza çıkıyor. Bazı marketler ise 10.00-22.00 ya da 08:30-20:30 saatleri arasında hizmet veriyor. Bulunduğunuz bölgeye göre market çalışma saatleri değişiklik gösterebilir.
Tam kapanma sürecinde marketlerde aynı anda belli bir sayının üzerinde kişinin bir arada bulunması önleniyordu. Ancak bu kural kaldırıldı. Şuan büyük kalabalıklar oluşturulmadığı sürece markette kişi sayısına dair bir sınır söz konusu değil.
A101, BİM, ŞOK market çalışma saatleri şimdilik 09.00-21.00 olarak devam ediyor. Bazı marketler ise 10.00-22.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Bulunduğunuz bölgeye göre market çalışma saatleri değişiklik gösterebilir.