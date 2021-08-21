Mavi Dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? 2021 Mavi Dolunay Türkiye’den izlenebilecek mi, etkileri nelerdir?

Mavi Dolunay için geri sayım başladı. Astroloji tutkunlarının heyecanla beklediği Mavi Dolunay olayında her yıl 12 adet dolunay meydana gelirken 2021 yılında Kova burcu etkisinde olacak. Burçları ve astrolojik olayları yakından takip edenler Mavi Dolunay ne zaman ve saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. 22 Ağustos saat 15:01'de Kova Burcunun 29 derecesinde Dolunay gerçekleşecek. Mutlu bir tesadüf eseri Ay yine gezegenlere, bu sefer Jüpiter ve Satürn'e yakın olacak.
Mavi dolunay ya da Mavi Ay olarak isimlendirilen doğa olayı, bir ay içinde fazladan ikinci dolunayın yaşanması anlamına gelir. Her yıl toplamda 12 dolunay oluşurken 2021 yılının Ağustos ayında fazladan bir dolunay daha oluşacak. Mavi dolunay ya da Mavi Ay olarak isimlendirilen doğa olayı, bir ay içinde fazladan ikinci dolunayın yaşanması anlamına gelir. 22 Ağustos saat 15:01'de Kova Burcunun 29 derecesinde Dolunay gerçekleşecek. Mutlu bir tesadüf eseri Ay yine gezegenlere, bu sefer Jüpiter ve Satürn'e yakın olacak.
Mavi Ay, gök bilimcileri tarafından, bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak tanımlanan nadir bir doğa olayı olarak nitelendiriliyor.
Dünya'da meydana gelen volkanik patlamalar ve orman yangınlarının sebep olduğu toz bulutlarının hareketi nedeniyle mavi ve tonlarında gözüken Dolunay, gökbilimciler tarafından Mavi Ay olarak tanımlanmıştır. Aslında Ay'ın rengi değişmemekte, ancak toz bulutları sebebiyle Ay mavi renkte görülmektedir.
22 Ağustos'ta gerçekleşecek dolunay Kova'nın son derecesinde olduğundan Kova burcu konularının yani özgürlük, teknoloji, havacılık, astroloji konularına vurgu yapıyor!
Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi, mavi ay ile ilgili şu açıklamaları yaptı;
"Mavi Dolunay" ya da "Mavi Ay", bir takvim ayında fazladan yaşanan ikinci dolunay olarak belirtilen nadir bir doğa olayı olarak nitelendirilmektedir ve yaklaşık 2.5 yılda bir kez meydana gelmektedir.
"Mavi Ay" bir tanıma göre bir takvim yılı (Güneş takvimi) içerisinde gerçekleşen 13. dolunay evresine verilen geleneksel bir isimdir. Ay takvimlerinde, bir takvim ayı aynı evre ile başlar aynı evre ile biter. Ancak bizim de günlük olarak kullandığımız Güneş takvimlerinde bir ay bizim astronomide "sinodik dönem" dediğimiz ve birbirini takip eden aynı iki evre arasında geçen süre (örneğin iki Dolunay arasındaki süre) ile tanımlanmaz
Böyle tanımlanmış olsaydı her ay 29.53 gün sürerdi. Oysa ki Güneş takviminde aylar 28, 29, 30 ya da 31 gün sürer ve toplam bir yıl da 29.53 * 12 = 352.2 gün değil 365.25 gündür! Bu nedenle bir aya aynı evreden (sözgelimi Dolunay ama Yeniay olsa da farketmez, ilkdördün olsa da) iki tane denk geldiği olur. (Aynı nedenle Ramazan ayı her yıl 11 gün öne kayar) Güneş takviminde bir yıl yine bu nedenle 12.37 tane ayrı evreden içerir. Bu 0.37'ler birleşip 2-3 yılda (tam olarak 2.7 yılda) bir 13. Dolunay'ın bir yıl içerisine sığmasına neden olur.
İşte böyle olduğunda gerçekleşen 13. dolunay "Mavi Ay" adını alır. Adını, İngilizce'de eski bir terim olan ve "ihanet eden" anlamına gelen "belewe" kelimesinin zaman içerisinde "blue" yani mavi kelimesine dönüşmesinden alan bu kültürel olgu, insanlar bir yılda 12 dolunay beklerken gerçekleşen 13. dolunayın takvime "ihanet" ettiği göndermelerinden alır. Ay'ın rengi ile hiçbir ilgisi yoktur. Sky & Telescope dergisinin Mart 1946 sayısı genel kabul gören orjinal tanımı alıp (yanlış anlayarak) bir ayda gerçekleşen ikinci dolunaya ilgi çekmek üzere "Mavi Ay" demiştir. Ay ancak çok özel durumlarda, volkanik patlamalar gibi Dünya'nın atmosfer parçacık yoğunluk, boyut ve yapısını kısa sürelerle değiştiren doğa olayları sonrası "mavimsi" bir renkte görülebilir.