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Giriş Tarihi: 21.8.2021 14:53 Son Güncelleme: 21.8.2021 15:00

MSB'den operasyon açıklaması! 3 PKK'lı terörist etkisiz

DHA
MSB’den operasyon açıklaması! 3 PKK’lı terörist etkisiz

MSB: Güçlü, Kararlı, Muktedir!.. TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Metina’da tespit edilen ve örgütün saldırılarını planlayan 3 PKK’lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Teröristleri inlerinde yok etmeye devam edeceğiz!

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Güçlü, Kararlı, Muktedir. TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen ve örgütün saldırılarını planlayan 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Teröristleri inlerinde yok etmeye devam edeceğiz" denildi.
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MSB'den operasyon açıklaması! 3 PKK'lı terörist etkisiz
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