Nemrut Gölü’nün sevimli ziyaretçileri

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'İN Tatvan
ilçesinde dünyanın ikinci, Türkiye
'nin en büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü'nde yiyecek arayan ayılar gece görüntülendi. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında olan Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş ve biyolojik türleri ile zengin florasında birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen krater gölünde kendilerine yaşam alanı oluşturan ayılar, yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. Buraya gelen vatandaşlar, insanların bıraktığı artık yiyecekler için gece ortaya çıkan çok sayıdaki ayıyı görüntülemek için gece kamp kuruyor. Yiyecek arayan ayılar gazetecilerin objektifine yakalandı. Görüntülendiğini fark eden ayılar ürkerek ormanlık alana kaçmaya çalıştı.