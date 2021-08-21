Öğretmenlere aşı zorunlu mu, aşı olmayan öğretmenler ne yapacak? Öğrenciler aşılanacak mı, aşı olmak zorunda mı?

Dün düzenlenen Kabine toplantısının ardından toplantı kararlarını açıklayan Recep Tayyip Erdoğan, okullarda yüz yüze eğitime geçiş hakkındaki detayları açıkladı. Yüz yüze eğitimin devamlılığı ve okullardaki bulaşı riskini önlemek için alınan kararların ardından; "Öğretmenlere aşı zorunlu mu, aşı olmayan öğretmenler ne yapacak?" sorusu gündeme geldi. Ayrıca PCR testi zorunluluğu da gündemde yerini alırken, veliler de "öğrenciler aşılanacak mı, öğretmen ve öğrenciler aşı olmak zorunda mı?" diye merak ediyor. İşte okullara ilişkin son durum.

ÖĞRETMENLER İÇİN AŞI ZORUNLU MU?

Ülkemizde Covid-19 aşıları da dahil olmak üzere hiçbir aşıda zorunluluk söz konusu değildir. Pandemiyle mücadele sürecinde uygulanan aşılarda gönüllülük esastır. Fakat aşı olmamış bireylerin hastalığa yakalanma ve entübe edilme oranı göz önüne alındığında, iki doz aşısını tamamlamamış vatandaşlar hem kendileri hem de toplumun geri kalanı için risk teşkil etmektedir. Bu nedenle okullarda maske, mesafe, hijyen ve düzenli PCR testi ile bulaş riskinin önüne geçilecektir.