Öğretmenlere aşı zorunlu mu, aşı olmayan öğretmenler ne yapacak? Öğrenciler aşılanacak mı, aşı olmak zorunda mı?

Dün düzenlenen Kabine toplantısının ardından toplantı kararlarını açıklayan Recep Tayyip Erdoğan, okullarda yüz yüze eğitime geçiş hakkındaki detayları açıkladı. Yüz yüze eğitimin devamlılığı ve okullardaki bulaşı riskini önlemek için alınan kararların ardından; "Öğretmenlere aşı zorunlu mu, aşı olmayan öğretmenler ne yapacak?" sorusu gündeme geldi. Ayrıca PCR testi zorunluluğu da gündemde yerini alırken, veliler de "öğrenciler aşılanacak mı, öğretmen ve öğrenciler aşı olmak zorunda mı?" diye merak ediyor. İşte okullara ilişkin son durum.
ÖĞRETMENLER İÇİN AŞI ZORUNLU MU?
Ülkemizde Covid-19 aşıları da dahil olmak üzere hiçbir aşıda zorunluluk söz konusu değildir. Pandemiyle mücadele sürecinde uygulanan aşılarda gönüllülük esastır. Fakat aşı olmamış bireylerin hastalığa yakalanma ve entübe edilme oranı göz önüne alındığında, iki doz aşısını tamamlamamış vatandaşlar hem kendileri hem de toplumun geri kalanı için risk teşkil etmektedir. Bu nedenle okullarda maske, mesafe, hijyen ve düzenli PCR testi ile bulaş riskinin önüne geçilecektir.
AŞI OLMAYAN ÖĞRETMENLER NE YAPACAK?
- Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırması istenecek.
- Aşı olmayan üniversite öğrencisi ve çalışanlarından da düzenli PCR testi istenecek.
- Uçak ve otobüs yolculuğunda aşı olmayanlardan PCR testi istenecek.
Bu açıklamaya göre; öğretmenlerin ve üniversite öğrencilerinin iki doz aşı olması öncelik olsa da, aşı olmayanların düzenli olarak PCR testi vererek pozitif olup olmadığını belgelemesi gerekiyor.
ÖĞRETMENLERİN YÜZDE KAÇI AŞI OLDU?
Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Özer şu bilgileri verdi:
"Öğretmenlerimizin en az bir doz aşılanma oranı dün itibarıyla %80,34'tür ve bu oran, Türkiye'deki genel nüfusun aşılanma oranından yaklaşık %8 daha fazladır. İki doz aşılanma oranı ise %69,73'tür ve Türkiye'deki genel nüfusun aşılanma oranından yine yaklaşık yüzde 15 fazladır. Sevinerek belirtmek isterim ki son 12 günde yani 6-18 Ağustos tarihleri arasında öğretmenlerimizin aşılamasında %7'nin üzerinde bir artış gerçekleşmiştir. Tüm öğretmen ve eğitim çalışanlarımız; kendi sağlıkları, öğrencilerimizin korunması ve eğitim hizmetlerinin bir daha aksamaması için lütfen aşı olsunlar."