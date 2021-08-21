Okul servis ücretleri son günlerde binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Eğitim öğretim hayatına kısa süre kala öğrenciler ikamet ettikleri şehirlerde servis ücretlerini sorgulamaya başladı. Başkentte 2021-2022 eğitim öğretim yılında geçerli olacak okul servis ücretleri belirlendi. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, İstanbul'da okul servis ücretlerini paylaştı. Peki Okul servis ücretleri ne kadar oldu? 2021 İstanbul-Ankara aylık ve yıllık servis ücreti ne kadar, kaç TL?
Başkentte 2021-2022 eğitim öğretim yılında geçerli olacak okul servis ücretleri belirlendi. Servis ücretleri yıllık 0-3 kilometre için 2 bin 610 lira, 3-6 kilometre için 2 bin 880 lira, 6-10 kilometre için 3 bin 330 lira, 10-15 kilometre için 3 bin 870 lira olacak. 15 kilometreyi aşan her kilometre için yıllık ilave 75 lira alınacak
İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, İstanbul'da okul servis ücretlerinin geçen yılki fiyatlara yüzde 15 zam yapıldığını açıkladı.
Öztürk, şu ifadeleri kullandı;"Allah nasip ederse bu sene yüz yüze eğitim başlarsa uygulayacağımız fiyatlar 0-1 kilometre arası 312 lira, 0-3 kilometre arası 348 lira, 3-5 kilometre arası 370 lira, en uzun mesafe, çok öğrenci olmasa da 23-25 kilometre arasında öğrenciler 748 liraya taşınacak. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul öğrencilerine bu ücretlere artı olarak yüzde 35 oranında hostes bedeli yansıyacak. Bununla birlikte yapılan zamdan kesinlikle memnun değiliz çünkü giderlerimiz yaklaşık yüzde 40'lara kadar arttı."Öztürk, böylece İstanbul'da en ucuz okul servisinin hostes ücretiyle toplam 421 lira olacağını belirtti.
Öztürk, böylece İstanbul'da en ucuz okul servisinin hostes ücretiyle toplam 421 lira olacağını belirtti.