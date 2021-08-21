İzmir
'de yaşayan 16 yaşındaki Elif Terziler, iddiaya göre aldığı uyuşturucunun etkisiyle evde fenalaştı. Genç kız ablası Zeynep Terziler
ve arkadaşı tarafından götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Karabağlar
ilçesi Yurdoğlu mahallesindeki bir evde fenalaşan Elif Terziler, ablası Zeynep Terziler ve arkadaşı tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne getirildi. Genç kız doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Elif'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. Genç kızın, ilk belirlemelere göre uyuşturucu kullandığı için fenalaştığı öne sürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis, Elif'in ablası Zeynep Terziler, arkadaşı ve ev sahibinin ifadesine başvurdu. Zeynep Terziler'in kardeşinin ölümünden saatler önce Instagram
hesabından paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Zeynep Terziler'in Ahmet Kaya
'nın "Olmasaydı sonumuz böyle" şarkısını paylaştığı, ardından da bir arkadaşı ile Konak'ta kahve içerken fotoğraf paylaştığı görüldü. Şarkıda geçen "Bitmeseydi bitmeseydi bizim öykümüz böyle. Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı sonumuz böyle" sözleri dikkat çekti. Elif'in ölümünün ardından geriye ablası Zeynep ile birlikte çektirdiği fotoğraflar kaldı.