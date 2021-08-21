PCR testi zorunluluğu ne zaman başlayacak, nerelerde geçerli? PCR testi nasıl yapılır, nerede yapılır?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan PCR testi zorunluluğu genelgesine göre; önümüzdeki haftadan itibaren bazı mekanlara girişte Covid-19 testinin negatif olduğunun ispatlanması istenecek. Aşı olmayan vatandaşlar için geçerli olacak olan bu durum, "PCR testi zorunluluğu ne zaman başlayacak, nerelerde geçerli?" gibi soruların araştırılmasına yol açtı. Pek çok vatandaş genelgenin ardından PCR testi nasıl yapılır, nerede yapılır sorularına yanıt arıyor. İşte genelge ve teste dair merak edilenler.

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KİMLER İÇİN GEÇERLİ?

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgede, test zorunluluğunun 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi. Test zorunluluğu aşı olmayan ve daha önce hastalığı geçirmemiş vatandaşlar için geçerli olacak.