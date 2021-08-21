Şehirler arası yolculukta PCR testi zorunlu mu? Otobüs ve uçak için PCR testi zorunluluğu ne zaman başlıyor?

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yolculukta PCR testi zorunluluğu hakkında açıklama yapmıştı. Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı "PCR testi zorunluluğu" genelgesi ile ilgili detaylar belli oldu. Şehirler arası yolculukta PCR testi zorunlu mu oldu? Vatandaşların merakla araştırdığı "Otobüs ve uçak için PCR testi zorunluluğu ne zaman başlıyor?" sorusunun yanıtı haberimizde.

ŞEHİRLER ARASI YOLCULUKTA PCR TESTİ ZORUNLU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu için zorunlu PCR testi uygulamasını devreye alacağız" şeklinde açıklama yapmıştı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı genelgesinde de bu kararın yürürlüğe alındığı bildirildi.