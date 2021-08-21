Soğuk çay yüzünden vahşice katledilmişti! Son görüntüleri ortaya çıktı





İçeriye gidip tabancayla geri geldi. Halamın başına tabancayı dayayıp, 'Sıkayım mı?' dedi. Halam tabancayı eliyle ittirdi. Arkamızı dönüp arabaya binecekken silah sesi geldi. Halam kanlar içinde yerde yatıyordu. O sırada cep telefonlarımız masada kalmıştı. Ambulans çağırmak istedik, izin vermedi. Bana da 'Git buradan senin de beynini dağıtırım' diye tehdit etti. Bu caninin en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.