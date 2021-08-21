Son dakika: Heybeliada’da orman yangını

Son dakika haberi: Akdeniz bölgesinde meydana gelen ve günlerce süren yangınlarda bir çok alan yanarken İstanbul'da da adalara turlar yasak edilmişti.
SON DAKİKA: İstanbul Heybeliada'da orman yangını! Olay yerinden ilk görüntüler
Yangınların sönmesinden sonra ada yasağının kalkması ile birlikte hafta sonu saat 13.00 sıralarında Adalar bölgesinde orman yangını başladı.
İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yangına müdahale için söndürme helikopteri de yönlendirildi. Hem karadan ve hem de denizden yangına müdahale edildi.
Rüzgarın şiddetli olması nedeniyle orman yangını kısa sürede genişleyerek yayılmaya başladı. Ekiplerin yangının daha fazla yayılmaması için müdahalesi devam ediyor. Heybeliada'da çıkan orman yangınıyla ilgili Orman Genel Müdürlüğü açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, yangının saat 13.07'de başladığı ilk müdahalenin ise saat 13.10'da yapıldığı kaydedildi.
Yangına 1 uçak, 3 helikopter ve 5 arazöz ile müdahalenin sürdüğü ifade edildi.