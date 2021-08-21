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Giriş Tarihi: 21.8.2021 11:00

Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 21 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 21 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Ülkemizde meydana gelen en ufak sarsıntıda son depremler listesi merak ediliyor. 21 Ağustos Cumartesi sabahı vatandaşlar deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt ararken son dönemde özellikle de Akdeniz ve Ege kıyılarında, Muğla Datça'da art arda yaşanan depremlerden dolayı tedirginlik yaşanıyor. Peki Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 21 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son depremler listesi sürekli güncellenirken Kandilli ve AFAD son depremler listesi merak ediliyor. Vatandaşların depreme olan duyarlılığı artarken Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt aranıyor. AFAD'ın son dakika açıklamasına göre saat 09:23'te Denizli'de 2.1 şiddetinde deprem oldu. İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi 21 Ağustos 2021

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE?21 Ağustos 2021

Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA DEPREM

Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeliyor.

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Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 21 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi
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