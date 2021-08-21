Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 21 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son depremler listesi sürekli güncellenirken Kandilli ve AFAD son depremler listesi merak ediliyor. Vatandaşların depreme olan duyarlılığı artarken Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorusuna yanıt aranıyor. AFAD'ın son dakika açıklamasına göre saat 09:23'te Denizli'de 2.1 şiddetinde deprem oldu. İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi 21 Ağustos 2021
Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.
SON DAKİKA DEPREM
Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeliyor.