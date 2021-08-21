’Yaptıklarımdan pişman değilim aklım hala yapamadıklarımda’ demişti! O hırsız bir kez daha yakalandı! Bakın bu kez ne dedi?

KOLU SARGILI ODALARA GİRİP ÇALDI

Ekipler, hastanede odalara girip çanta ve cep telefonunu çalan şüphelinin eli sargılı dolaşan Ali Çiftsürer (20) olduğunu, olaya Muhammet Burak Çiftçi (24) ve İsmail Taşdöğen'in de karıştığını tespit etti. Şüphelilerden İsmail Taşdöğen kısa süre sonra yakalandı, diğer 2 şüpheli de bir gün sonra gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER KAMERADA

Ali Çiftsürer'in refakatçilerin odasına girişi ile 3 şüphelinin kredi kartı ile bir akaryakıt istasyonunun marketinden paketlerce sigara satın alması güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.