102’nci doğum gününde 3. doz aşısını oldu

İzmir
'de
yaşayan 6 çocuk 30 torun sahibi 102 yaşındaki Kemal Uygun'un yeni yaşı, evde sağlık ekiplerinin yaptığı üçüncü doz aşının ardından doğum günü pastasıyla kutlandı. 2 doz aşısı yapılan Uygun'a üçüncü doz aşı için yakınları Sağlık Bakanlığı
'nın aşı randevu sistemine başvurdu.
İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Evde Sağlık Hizmetleri ekibi, yaptıkları kontrollerde Uygun'un doğum gününün olduğunu belirledi.
Sağlık ekipleri, Uygun ile bakımını üstlenen kızı ve damadına moral olması için sürpriz bir doğum günü kutlaması yapmaya karar verdi.
Evde Uygun'a üçüncü doz aşı yapan ekipler, getirdikleri pastayı da hep beraber kesti. 102 yaşındaki Uygun, gözyaşlarına hâkim olamadı